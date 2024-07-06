MAC & RONI 183 NOTT TERRACE
PASTA BOWLS
SALAD BOWLS
GRAIN BLEND BOWLS
RICE BOWLS
GREENS & BEANS
APPETIZERS
SIDES
DESSERTS
KIDS MENU (≤12)
FIT CREATIONS
- POWER BOWL
GRAIN BLEND, ROASTED SWEET POTATO, FIRE ROASTED CORN & TOMATO, ROASTED BROCCOLI, CUCUMBER, PICKLED RED ONION AND HUMMUS DRIZZLED WITH CUCUMBER YOGURT DRESSING.$12.85
- TRIATHALON
GRAIN BLEND TOPPED WITH GRILLED SALMON, ROASTED VEGETABLE MEDLEY, GRAPE TOMATO AND PEPPADEW DRIZZLED WITH BALSAMIC GLAZE.$16.45
CHOICE SALADS
- BRAVOCADO
ROMAINE, SPINACH & KALE BLEND. AVOCADO. FIRE ROASTED CORN & TOMATO, PICKLED RED ONION, PEPPADEW. CUCUMBER, SHAVED PARM AND CANDIED PECANS WITH A CREAMY GARLIC PARM DRIZZLED WITH BALSAMIC GLAZE.$12.85
- CAESAR - SUPREME
ROMAINE. SPINACH & KALE BLEND, BACON, SLOW ROASTED TOMATO, GRATED PECORINO ROMANO, SHAVED PARM AND CROUTONS WITH CAESAR DRESSING. (ADD PROTEIN WITH UPCHARGE)$11.85
- FARMERS MIX
ROMAINE, SPINACH & KALE BLEND, FETA, FIRE ROASTED CORN & TOMATO, SLOW ROASTED RED PEPPER, CUCUMBER, SHAVED CARROT AND CANDIED PECANS WITH WHITE CITRUS BALSAMIC.$12.85
SIGNATURE BOWLS
- CHICKEN BACON ALFREDO
CHOICE OF PASTA, ALFREDO, GRILLED CHICKEN, BACON AND SLOW ROASTED TOMATO FINISHED WITH PECORINO ROMANO AND BASIL PESTO.$13.85
- SAMIFREDO
CHOICE OF PASTA. ALFREDO, GRILLED SALMON, ROASTED BROCCOLI AND GRAPE TOMATO FINISHED WITH PECORINO ROMANO AND BASIL PESTO.$17.45
- THE NOTT TERRACE
GRILLED STEAK OVER ITALIAN RICE TOPPED WITH SAUTEED VEGETABLE MEDLEY AND ROASTED BROCCOLI WITH A GARLIC AIOLI DRIZZLE.$16.45
WRAP FAVORITES
- THE ANGRY CHICKEN
CHICKEN CUTLET, ITALIAN RICE, PEPPADEW, MARINARA, MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO.$11.85
- CHICKEN BLT
ROMAINE, BACON, TOMATO, GRILLED OR CRISPY CHICKEN WITH GARLIC AIOLI.$11.85
- THE GODFATHER
LINGUINE, ALFREDO, GRILLED STEAK, SAUTEED PEPPERS AND ONIONS.$13.85
- THE MEDITERRANEAN
GRAIN BLEND, SPINACH & KALE, HUMMUS, CUCUMBER, PICKLED RED ONIONS, KALAMATA OLIVES, SLOW ROASTED TOMATO AND FETA DRIZZLED WITH PESTO AIOLI. (PICTURED WITH PROTEIN ADD ON - SALMON)$11.25
LIMTED TIME SPECIALS
- BUFFALO CHICKEN SALAD
ROMMAINE AND SPRING MIX TOPPED WITH SPICY BUFFALO CHICKEN, GRAPE TOMATOES, RED ONION, PEPPADEW AND THINLY SLICED CELERY AND CARROTS FINISHED WITH BLUE CHEESE DRESSING AND CRUMBLE.$15.25
- BUFFALO CHICKEN WRAP
CHOICE OF WRAP WITH ROMMAINE AND SPRING MIX, BUFFALO CHICKEN, GRAPE TOMATOES, RED ONION, PEPPADEW AND THINLY SLICED CELERY AND CARROTS FINISHED WITH BLUE CHEESE DRESSING AND CRUMBLE.$13.25
- M&R EGGPLANT STACK
SLICED EGGPLANT CUTLET LAYERED WITH MARINARA, MOZZARELLA, MARINATED FIRE ROASTED PEPPERS AND PESTO FINISHED WITH BALSAMIC GLAZE AND SHAVED PARM WITH YOUR CHOICE OF PASTA.$16.95
BEVERAGES - ONLINE (Copy)
- FIJI - NATURAL ARTESIAN WATER (500ML)$3.00
- SAN PELLEGRINO - SPARKLING NATURUAL MINERAL WATER (500ML)$3.00
- CELSIUS - KIWI GUAVA$3.50
- CELSIUS - ORANGE$3.50
- CELSIUS - WILD BERRY$3.50
- CELSIUS - SPARKLING WHITE PEACH$3.50
- CELSIUS - SPARKLING STARFRUIT PINEAPPLE$3.50
- CELSIUS - SPARKLING FROZEN BERRY$3.50
- MONSTER REHAB - PEACH TEA$4.00
- MONSTER REHAB - STRAWBERRY LEMONADE$4.00
- MONSTER REHAB - TEA + LEMONADE$4.00
- BAI - MADAGASCAR COCONUT MANGO$3.50
- BAI - PUNA COCONUT PINEAPPLE$3.50
- BAI - MOLOKAI COCONUT$3.50