MAC & RONI 183 NOTT TERRACE
PASTA BOWLS - BUILD YOUR OWN
SALAD BOWLS - BUILD YOUR OWN
WRAPS - BUILD YOUR OWN
GRAIN BLEND BOWLS - BUILD YOUR OWN
RICE BOWLS - BUILD YOUR OWN
GREENS & BEANS BOWLS - BUILD YOUR OWN
APPETIZERS
SIDES
DESSERTS
KIDS MENU (≤12)
FIT CREATIONS
- POWER BOWL
GRAIN BLEND, ROASTED SWEET POTATO, FIRE ROASTED CORN & TOMATO, ROASTED BROCCOLI, CUCUMBER, PICKLED RED ONION AND HUMMUS DRIZZLED WITH CUCUMBER YOGURT DRESSING.$12.85
- TRIATHALON
GRAIN BLEND TOPPED WITH GRILLED SALMON, ROASTED VEGETABLE MEDLEY, GRAPE TOMATO AND PEPPADEW DRIZZLED WITH BALSAMIC GLAZE.$16.45
CHOICE SALADS
- BRAVOCADO
ROMAINE, SPINACH & KALE BLEND. AVOCADO. FIRE ROASTED CORN & TOMATO, PICKLED RED ONION, PEPPADEW. CUCUMBER, SHAVED PARM AND CANDIED PECANS WITH A CREAMY GARLIC PARM DRIZZLED WITH BALSAMIC GLAZE.$12.85
- CAESAR - SUPREME
ROMAINE. SPINACH & KALE BLEND, BACON, SLOW ROASTED TOMATO, GRATED PECORINO ROMANO, SHAVED PARM AND CROUTONS WITH CAESAR DRESSING. (ADD PROTEIN WITH UPCHARGE)$11.85
- FARMERS MIX
ROMAINE, SPINACH & KALE BLEND, FETA, FIRE ROASTED CORN & TOMATO, SLOW ROASTED RED PEPPER, CUCUMBER, SHAVED CARROT AND CANDIED PECANS WITH WHITE CITRUS BALSAMIC.$12.85
SIGNATURE BOWLS
- CHICKEN BACON ALFREDO
CHOICE OF PASTA, ALFREDO, GRILLED CHICKEN, BACON AND SLOW ROASTED TOMATO FINISHED WITH PECORINO ROMANO AND BASIL PESTO.$13.85
- SAMIFREDO
CHOICE OF PASTA. ALFREDO, GRILLED SALMON, ROASTED BROCCOLI AND GRAPE TOMATO FINISHED WITH PECORINO ROMANO AND BASIL PESTO.$17.45
- THE NOTT TERRACE
GRILLED STEAK OVER ITALIAN RICE TOPPED WITH SAUTEED VEGETABLE MEDLEY AND ROASTED BROCCOLI WITH A GARLIC AIOLI DRIZZLE.$16.45
WRAP FAVORITES
- THE ANGRY CHICKEN
CHICKEN CUTLET, ITALIAN RICE, PEPPADEW, MARINARA, MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO.$11.85
- CHICKEN BLT
ROMAINE, BACON, TOMATO, GRILLED OR CRISPY CHICKEN WITH GARLIC AIOLI.$11.85
- THE GODFATHER
LINGUINE, ALFREDO, GRILLED STEAK, SAUTEED PEPPERS AND ONIONS.$13.85
- THE MEDITERRANEAN
GRAIN BLEND, SPINACH & KALE, HUMMUS, CUCUMBER, PICKLED RED ONIONS, KALAMATA OLIVES, SLOW ROASTED TOMATO AND FETA DRIZZLED WITH PESTO AIOLI.$11.25
THE ANGRY CHICKEN
CHICKEN CUTLET, ITALIAN RICE, PEPPADEW, MARINARA, MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO.